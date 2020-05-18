Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Власти Петербурга перед лицом кризиса не намерены отказываться от многомиллиардных трат на Восточный скоростной диаметр (ВСД) и строительство ледовой арены на месте снесённого СКК «Петербургский». Об этом сообщил 18 мая вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) Заксобрания Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

БФК поддержал законопроект о корректировке бюджета 2020 года. Документ предлагает уменшить доходную часть бюджета до 573,1 млрд, расходную — до 677,1 млрд рублей, а дефицит удвоить до 104 млрд рублей. Резервный фонд увеличили до 31 млрд рублей. Показатели пришлось пересматривать из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных котировок.

«Пандемия и связанные с ней макроэкономические проблемы уже пробили ощутимую брешь в петербургской казне», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

«Сегодня у нас нет права на ошибку, на личные или политические амбиции — за каждой бюджетной копейкой сейчас стоит не просто качество жизни, а судьбы миллионов петербуржцев», — добавил он.

Заметим, как уже сообщало ИА REGNUM, ради экономии в этом году будут сокращены программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», а Смольный почти полностью прекратит софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

Однако от строительства Восточного скоростного диаметра город не откажется. Судьбой проекта поинтересовалась «эсер» Надежда Тихонова.

Вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что петербургская казна обязана софинансировать строительство первой очереди трассы, так как материальную поддержку проекту оказывает федеральный центр.

«Понятно, что кризис, понятно, что все плохо. Но надеюсь, что этим годом жизнь не заканчивается. Надо идти поступательно вперед. Это наши обязательства. Под этот проект Российская Федерация выделяет деньги», — цитирует вице-губернатора портал Закс.Ру.

Стоит отметить, что даже при имеющемся проекте корректировки в бюджет все еще не заложены 10 млрд рублей выплат концессионеру «СКА Арена», который собирается возводить новый ледовый стадион на месте обрушенного СКК «Петербургский». Однако, утверждает издание, Батанов заявил, что от этих планов Петербург тоже не отказывается, а средства будут выделены, как только закончится проектирование.