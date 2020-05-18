Ростов-на-Дону, 18 мая, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Ростовской области строительство инфекционной больницы займёт около семи месяцев. Это следует из распоряжения донского губернатора Василия Голубева, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Расположение будущей инфекционной больницы на Дону

Больницу построят, судя по карте, неподалёку от Щепкинского леса — на территории Аксайского района. В ближайшее время будет завершено медико-техническое задание на проектирование объекта, определён подрядчик, который проведёт инженерные изыскания, разработает проект и построит больницу. Лечебное учреждение появится до 31 декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на одном из брифингов заявляла, что подрядчик готов выйти на строительную площадку в конце мая. В лечебном учреждении на первом этапе создадут 200 койко-мест.