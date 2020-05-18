Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Петербурге ожидают очередной эвакуационный рейс с соотечественниками из Болгарии и Румынии. В аэропорту «Пулково» самолет «Аэрофлота» приземлится в 18:31 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Рейс SU 2061 доставит в Россию туристов сразу из двух восточноевропейских государств. Борт вылетел из Софии, а затем сделал остановку в Бухаресте. После того, как в Петербурге с трапа сойдут жители Северной столицы и Ленобласти, самолет направится в Москву.

Ожидается, что в «Пулково» его покинет 21 турист, уточнили в Смольном.

В аэропорту пассажиров из Европы осмотрят врачи, возьмут тесты на коронавирус и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга об обязательной изоляции на 14 дней.

По закрытым коридорам пассажиры пройдут в зону выдачи багажа, который дезинфицируют сразу после выгрузки. Затем прилетевших рассадят по автобусам и в сопровождении экипажей ГИБДД отвезут по домам.

Если у них не будет возможности отправиться в изоляцию домой, то их поселят в обсерватор в Курортном районе, где уже скопилось 189 человек.

Добавим, за два с половиной месяца в «Пулково» встретили более 30 рейсов, с их помощью на родину вернулись порядка двух тысяч человек.