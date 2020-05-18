Москва, 18 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило перечень заболеваний, при которых на фоне заражения коронавирусом медикам выплатят более 68 тыс. рублей страховых выплат. Об этом сообщил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Глава правительства напомнил, что сегодня для медработников, работающих с пациентами с коронавирусом, предусмотрены дополнительные гарантии, в случае, если они сами пострадают, поскольку медики, «помогая другим, сильно рискуют своим здоровьем».

«Правительство своим распоряжением утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в соответствии с указом президента в случае инвалидности или смерти страховые выплаты будут значительно выше.

«Правительством утверждено временное положение о страховых случаях. Оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам», — пояснил премьер-министр.

По его словам, для ускорения процесса вводится дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства. И для приёма информации о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты, создан специальный раздел на сайте госуслуг.

Согласно перечню, опубликованному на сайте правительства РФ, среди заболеваний — вирусная пневмония любой стадии, инфекционный миокардит, эмболия и тромбоз артерий, токсическое поражение печени, сепсис, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, синдром респираторного расстройства, легочный отек, другие интерстициальные легочные болезни, респираторные нарушения после медицинских процедур, легочная эмболия, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, кардиореспираторная недостаточность, синдром системного воспалительного ответа.