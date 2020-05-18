Москва, 18 мая, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В Совфеде подготовили предложения по восстановлению экономики на фоне коронавируса, главное — передислокация крупных компаний в субъекты РФ.

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Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо, где предлагается рассмотреть вопрос о переводе офисов части крупных предприятий и управляющих компаний из Москвы в регионы.

В настоящее время определен перечень, где указано 1151 системообразующее предприятие. Из них 424 находятся в Москве, 62% (717) предприятий располагаются в восьми регионах — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский край, Самарская и Ростовская области. В десяти регионах в принципе нет системообразующих предприятий, в 23 субъектах РФ меньше четырех системообразующих предприятий на регион, приводятся данные на сайте верхней палаты парламента.

По мнению сенатора, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, а в столице следует оставить небольшое представительство.

Также он уверен, что ряд министерств вполне могут «переехать» в регионы, в частности, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде разработали свои предложения в общенациональный план спасения экономики. Меры касаются и налогового законодательства.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня правительству разработать план действий по восстановлению и росту экономики, а также восстановлению занятости и доходов населения. Разработать план правительству РФ предстоит совместно с главами регионов и при участии представителей общероссийских объединений предпринимателей.