Москва, 18 мая, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к дагестанцам в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Глава государства призвал жителей республики соблюдать предписанные специалистами меры безопасности и заверил, что региону будет оказана вся необходимая помощь.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хотел бы напрямую обратиться к жителям Дагестана. Я вспоминаю свою встречу с великим [поэтом] Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова о том, что главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций, чувство семьи единой», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности региона.

Российский лидер отметил, что испокон веков в Дагестане берегли и берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим.

«Эти традиции служили людям опорой и в годы Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, детей, жен, стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану», — продолжил президент.

Путин подчеркнул, что было многое сделано для обеспечения мира на дагестанской земле. По его словам, начата и обязательно будет продолжена работа по решению экономических и социальных задач, стоящих перед республикой.

«Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, насколько быстро Дагестан преодолеет угрозу эпидемии. <…> Рассчитываю на вас и хочу, чтобы вы знали: с Дагестаном сейчас вся Россия, и это непростое время мы пройдем вместе. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой», — заверил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10:35 18 мая в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом нового типа, что является пятым показателем среди субъектов РФ. Скончались в республике, по официальным данным, 29 человек с подтвержденным диагнозом.