Москва, 18 мая, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В Дагестане сложилась сложная ситуация, которая потребовала серьёзной реорганизации системы оказания помощи в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

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«Ситуация в Республике Дагестан вызывает действительно серьёзные опасения по поводу предстоящих праздников. На протяжении последних двух с половиной недель мы, совместно с министерством здравоохранения Дагестана и академией медицинской, изменили несколько систем оказания помощи», — заявил Мурашко.

«Действительно, количество заболевших и нагрузка на медицинские организации была крайне высока. Поэтому мы фактически развернули на сегодняшний день в Республике Дагестан коек для оказания медицинской помощи более 8 тыс. 200. Сегодня на стационарном лечении находятся более 7 тыс. пациентов на койках в разных районах региона», — подчеркнул он.