Москва, 18 мая, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Невыплаты медикам положенных надбавок за лечение больных COVID-19 являются характерной чертой российской бюрократии, свойственной не только системе здравоохранения, но и другим отраслям. Об этом 18 мая заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Пандемия невыплат. Но эта пандемия выявила системные проблемы. Если мы копнём не только по врачам, но и по всему остальному, то мы увидим такую же картину. Сама система заточена не под выплату денег населению, а как раз наоборот, как это меньше всего сделать. Увольняют главврачей, а они тут ни при чем», — сказал депутат Госдумы.

По его словам, связано это с тем, что российская система здравоохранения в последние годы работала, как система услуг.

«Это неправильно в корне. Это наше национальное достояние — здоровье граждан», — заявил Журавлёв.