Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Машины скорой помощи в Петербурге поставили «рекорд» по времени стояния в очередях перед больницами, чтобы доставить пациентов: так, 16 мая бригады вынуждены были ждать 11 часов 10 минут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у приёмного отделения больницы

«Вот точные данные по GPS-навигации бригад скорой помощи «КОРИС», которые стояли в очереди на госпитализацию: 4-я бригада с 16 на 17 мая простояла в очереди в 122-ю [клиническую больницу] с пациентом 9 часов 25 минут. 8-я бригада простояла с пациентом в ту же 122-ю КБ 11 часов 10 мин. 7-я бригада тогда же и туда же простояла 8 часов 50 мин. Также по времени примерно стояли и бригады 03», — заявил он.

Авербах добавил, что в клинической больнице №122 работают два бокса на приём, на одного пациента полагается в среднем по 15−20 минут, так что в очереди оказываются порядка 50 бригад, а среднее обслуживание одного вызова по скорой занимает 7−9 часов. По словам Авербаха, пациенты им сообщают, что порой вынуждены ждать приезда городских скорых сутки.

Специалист называет это «коллапсом».

Как сообщали в Смольном, для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге развернуто 6212 коек в 19 стационарах. Коечный фонд для этих целей будет расширяться и дальше. Помимо этого, в выставочном комплексе «Ленэкспо» развернут временный стационар на 1000 коек. Также пациентов с коронавирусом принимает отделение Городской больницы №40 на базе пансионата «Заря» в Курортном районе.

Добавим, в Петербурге с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 90 летальных случаев от COVID-19, при этом от внебольничной пневмонии умерло почти 700 человек, и, как сообщил губернатор Александр Беглов, в мае уровень заболеваемости пневмонией превысил средний многолетний уровень в 5,5 раза. В комитете по здравоохранению подтвердили, что большинство из них имеют отношение к коронавирусу.