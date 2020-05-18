Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до рекордно низких для буднего дня 1,6 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры заходят в автобус в Петербурге

Таким образом, индекс самоизоляции в Северной столице продолжил снижение, не покидая красной зоны: по состоянию на 14:00 мск на улицах города «очень много людей».

Тем не менее это лучший результат среди крупных городов России на тот же час, помимо Москвы, где индекс самоизоляции показывает 2 балла. Но в Москве продолжает действие режим электронных пропусков, который в Петербурге так и не ввели.

Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили свыше 400 новых носителей коронавируса, еще пять человек погибли, общее число жертв достигло 90.

Всего по стране число случаев заражения достигло 290 678. Власти Петербурга запретили появляться в общественных местах и даже на улицах без масок и перчаток.