Москва, 18 мая, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Российское правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 18 мая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Мишустин отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Новый механизм поддержки ранее предложил президент Владимир Путин. Речь идёт о займах под 2%, остальную часть ставки банки получат от государства.

«На эти цели мы направим кредитным учреждениям более 5,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Льготными кредитами смогут воспользоваться и небольшие компании, и крупный бизнес в пострадавших от кризиса отраслях, а также некоторые социально ориентированные НКО. Размер кредита рассчитают исходя из числа сотрудников и минимального размера оплаты труда. Предполагается, что в первую очередь заёмные средства пойдут на зарплаты работникам.