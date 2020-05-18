Москва, 18 мая, 2020, 13:48 — ИА Регнум. На дополнительные выплаты работникам социальных организаций направят 7,7 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Мероприятие проходит 18 мая в режиме видеоконференции.

«На эти цели будет выделено около 7,7 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами более 114 тыс. специалистов», — сказал Мишустин.

По его словам, с 15 апреля по 15 июля таким работникам ежемесячно будет начисляться специальная доплата. Её размер зависит от того, есть ли в учреждении больные коронавирусной инфекцией или их нет.

«В первом случае врачи будут получать по 60 тыс. рублей, во втором — по 40 тыс. Средний медицинский персонал, а также социальные работники, психологи, логопеды и другие — по 35 и 25 тысяч соответственно. Младший медицинский персонал и сиделки по 20 и 15 тыс. рублей соответственно. Технические и другие сотрудники — по 15 и 10 тысяч», — пояснил глава правительства.

Также вводится посменный режим работы по 14 дней.