Москва, 18 мая, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению ЕГЭ и ряда других экзаменов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Нами сегодня уже подготовлены методические рекомендации по проведению экзаменов — самый актуальный вопрос. И Единого государственного, и других видов экзаменов, от которых сегодня невозможно отказаться», — сказала Попова.

По её словам, рекомендации, призванные обеспечить безопасность учеников и педагогов, уже опубликованы ведомствами в интернете.

Попова также подчеркнула, что проведение последних звонков и выпускных вечеров в 2020 году возможно только в онлайн-режиме, поскольку это единственно безопасный вариант для всех.