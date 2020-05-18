Москва, 18 мая, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Ряд общественных пространств, таких как кинотеатры и спортзалы, будут открыты лишь после трёх этапов снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Serge Ottaviani Кинотеатр

«Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа», — сказала Попова.

По её словам, на первом этапе снятия ограничений будут допущены «определенные послабления» — например, занятия спортом вдвоём и прогулки по улицам вдвоём с социальным дистанцированием. На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля. Лишь на третьем этапе будут возможны прогулки, к которым привыкло большинство населения.

При всём при этом, подчеркнула Попова, на всех трёх этапах обязательным будет ношение защитных средств.