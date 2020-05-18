Москва, 18 мая, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В России динамика распространения коронавируса стала позитивной, заявил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса в России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

По его словам, 27 регионов РФ готовы к ослаблению ограничений. При этом санитарным службам нужно контролировать ситуацию для того, чтобы не произошло нового витка распространения вируса.

В целом ситуация, по словам главы правительства, с распространением коронавирусной инфекции в РФ «остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить».

«По самым осторожным оценкам, динамика позитивная», — заявил он.

Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.