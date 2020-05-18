Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Петербургский завод Hyundai решил продлить режим работы в две производственные смены до 22 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили на предприятии. Ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей для российского рынка и на экспорт.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский завод Hyundai

На заводе продолжают соблюдать требования, продиктованные борьбой с распространением коронавируса, подчеркнули в Hyundai. Так, большая часть сотрудников офиса работает удаленно. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Напомним, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» долгое время был закрыт, выполняя распоряжение городских властей.

Компания передала 15 мая 4,5 тыс. специальных наборов со средствами индивидуальной защиты для волонтеров и соцработников. В состав каждого набора входят респираторы, нитриловые перчатки, антибактериальный спрей для рук, дезинфицирующие салфетки.

Добавим, 18 мая стало известно, что петербургский завод Nissan возобновил производство после простоя с 30 марта.