Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Запада призывает верующих из-за коронавируса отмечать Ураза-байрам, не покидая своих жилищ. Такое обращение выпустил муфтий Равиль Панчеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Он отмечает, что 23 мая для мусульман заканчивается великий пост месяца Рамадан, а 24 мая наступает трехдневный праздник разговения Ураза-байрам. Праздничная проповедь будет транслироваться онлайн.

«В связи со сложившейся в Санкт-Петербурге и других регионах России сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призывает всех правоверных мусульман строго соблюдать принятые региональными и санитарными властями меры по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19) и во время празднования Ураза-байрам», — обратился к единоверцам Равиль Панчеев.

В частности, Духовное управление мусульман напоминает, что до 31 мая в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий, а также запрет на посещение гражданами храмов и других религиозных объектов.

«Мы призываем в дни празднования Ураза-байрам, 24−26 мая 2020 года, соблюдать режим самоизоляции, не участвовать в массовых мероприятиях и использовать возможность празднования дома», — заявил Панчеев.

С правилами и требованиями празднования в условиях ограниченного режима мусульмане могут ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.