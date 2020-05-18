Тверь, 18 мая, 2020, 11:10 — ИА Регнум. 509 человек с выявленным ранее заражением коронавирусом выздоровели в Тверской области, за последние сутки с выздоровлением выписаны девять пациентов, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу в Тверской области на 18 мая

За последние сутки в регионе подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории Тверской области с начала пандемии подтверждено 1 тс. 112 случаев заражения. 593 человека остаются на лечении — они изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. Десять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

В Тверской области на данный момент проведено 45 тыс. 540 исследований на коронавирус, 566 человек обследовали за последние сутки.