Красноярск, 18 мая, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 мая вылетел в Северо-Енисейский район края.

Скриншот со страницы Александр Усса в Instagram Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район

Усс проведёт в Северо-Енисейском районе расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории края, говорится на странице губернатора в инстаграме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Енисейском районе Красноярского края ранее был выявлен очаг коронавируса на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона «Полюс».

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18 мая стало известно, что в Красноярский край перебросили военных и технику для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подразделения полка развернут в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района полевой лагерь на тысячу койко-мест.