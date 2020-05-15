Красноярск, , 13:05 — REGNUM Власти Красноярского края надеются, что в ближайшее время общими усилиями удастся локализовать очаг коронавируса в посёлке вахтовиков. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в краевом правительстве.

Эпидемиологическую ситуацию на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Красноярский губернатор Александр Усс поручил вылететь в вахтовый посёлок в Северо-Енисейский район рабочей группе под руководством вице-премьера региона Анатолия Цыкалова.

Глава края отметил, что золотодобывающая компания «Полюс» «предпринимает очень серьёзные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своём вахтовом поселке», однако ситуация остаётся «достаточно серьёзной».

Силами края развёрнут мобильный госпиталь на 400 пациентов. В ближайшее время ожидается дополнительное развёртывание ещё одного мобильного госпиталя — силами Минобороны.

Предприятие столкнулось с проблемой отсутствия так называемого маневренного жилого фонда, который бы позволил чётко отделить заражённых коронавирусом от незаражённых. Эту задачу должны решить организация палаточного городка на 200 мест, а также мобильный городок от Минобороны.

«Я надеюсь, что в течение следующей недели очаг этот будет локализован ситуация на предприятии стабилизируется», — подытожил Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 15 мая коронавирус выявлен у 1590 человек.

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