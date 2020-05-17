Тверь, 17 мая, 2020, 11:46 — ИА Регнум. 25 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели за последние сутки в Тверской области. Всего в регионе выздоровели 500 пациентов с выявленными ранее положительными тестами на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 17 мая.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу от 17 мая

За последние сутки в Тверской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1085 случаев заражения. В значительной части случая у пациентов не проявляется никаких симптомов. Десять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

С 14 апреля тестирование на коронавирус проводится в Тверской области, что позволило увеличить объёмы тестирования — на данный момент на коронавирус обследованы 44 тыс. 974 человек, за последние сутки — 737.