Москва, 17 мая, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале дал несколько практических советов, касающихся мер индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса. По его мнению, это особенно важно, так как во многих регионах начали постепенно снимать карантинные ограничения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

Прежде всего Мясников обращает внимание на социальную дистанцию:

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников «Это самая главная, а на самом деле — единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, что бы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!».

Также доктор развеял миф относительно защитных масок:

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников «Маски — средства индивидуальной защиты, но НЕ НЕ ВАШЕЙ! Это мера защиты ДРУГОГО индивидуума. КОВИД передаётся в бессимптомный период, и человек может не знать, что он заразен. Поэтому все должны носить маски, чтобы по возможности предохранить других. Степень этой возможности не ясна, видимо, лучше, чем ничего. Поэтому с целью личной профилактики — не надейтесь на маски (но носите их обязательно!), а старайтесь соблюдать соц дистанцию, не надо жаться друг к другу, всё, эти времена прошли!»

Что касается ношения перчаток, то Александр Мясников прямо заявил:

«Перчатки вообще не для защиты от КОВИДа. По определению. Они для того, чтобы защитить вашу кожу от частого применения антисептика. Вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками. Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причём не только коронавирусной. Ещё раз: перчатки не от защиты от КОВИДа, перчатки — для того, чтобы сохранить кожу ваших рук. Реальная защита — только социальная дистанция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек.