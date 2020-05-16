Москва, 16 мая, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Но, строя планы в новых условиях, продумывая алгоритм дел, люди тем не менее подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдет. Какие психологические проблемы могут возникнуть при выходе из самоизоляции? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответила декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:

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«Первая психологическая проблема это — новая адаптация. Понятно что ровно так же, как мы шесть недель назад входили в эту самую изоляцию, адаптируясь к новым форматам общения, организации жизни, сейчас ровно такая же будет происходить реадаптация. Нам будет нужно снова привыкать к этому формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения.

Потому что выход из самоизоляции не означает, что угрозы заражения не существует. И мы прекрасно видим сводку о том, что каждый день количество новых обнаруженных случаев не растёт, но, по крайней мере, процент остается достаточно высоким. И поэтому риск заражения остаётся. И это будет приводить к настороженному поведению большинства людей. Кто-то будет пытаться по-прежнему минимизировать социальные контакты, минимизировать посещение общественных мест, посещение друзей, знакомых и так далее. Это напряжение будет сохраняться ещё долгое время. Во многом это зависит от динамики количества зараженных людей — здесь прямая связь между собственным страхом и тем процентом роста, который каждый день мы наблюдаем в сводке.

Второе — это то, что мы уже увидели некоторые плюсы в режиме самоизоляции. Можно более расслабленно относиться к режиму дня и так далее. Конечно, эти вещи заманчивы, и мы будем испытывать некоторую инерцию при возобновлении обычной социальной жизни уже вне самоизоляции.

Ну и, конечно, третий, главный риск — что нас будет волновать, за что мы будем переживать, это — как вписаться в это новое пространство, потому что мы понимаем, что очень многие организации, предприятия, будут перестраивать свою работу. Даже при сохранении рабочих мест будет происходить какая-то модернизация, какое-то изменение. И вот это ожидание от того, что будет происходить со на работе — это тоже будет очень волновать людей.

Поэтому здесь главное — это постепенность. Очень важно, как только будет снижаться необходимость пропускной системы и мер самозащиты, не делать никаких резких для себя движений: «Вот, наконец, открылась дверь, и нужно бежать». Любая адаптация и реадаптация требует постепенного вхождения.

Мы должны снова привыкнуть к этому режиму. Он не будет прежним абсолютно точно, мы не сможем вернуться (это не машина времени) на два месяца назад. Мир, в которой мы сейчас будем выходить из самоизоляции, точно будет другим и потребует от нас нашего внимания и какой-то концентрации. Очень важно сохранять оптимистическое настроение и понимать, что изменения всегда содержат плюсы, а иногда таких плюсов может быть больше, чем мы можем себе ожидать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Студенты, школьники и многие другие были переведены на дистанционные работу и обучение.