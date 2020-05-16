Москва, 16 мая, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Весьма обнадёживающей информацией о способах передачи коронавируса поделился с РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. И хотя эксперт признаёт, что даже в научных кругах появляется много противоречивых сведений о способе распространения коронавируса, лично он полагает: прежде всего SARS-CoV-2 передаётся от человека к человеку, причём, путь передачи — «воздушно-капельный»:

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус

»Причем, капельный — более вероятный. Капли более крупные и быстрее оседают. Это означает, что такой мелкой дисперсии в воздухе, как правило, нет. Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту.

Даже если представить, что здоровый человек проходит через это облачко сразу же и глубоко вдохнет, то не факт, что количество вируса будет достаточным, чтобы вызвать какие-то проблемы», — отметил Михаил Лебедев.

При этом он пояснил, что у медиков есть такое очень важное понятие, как инфицирующая доза. В данном случае речь идёт о той дозе коронавируса, которая при попадании в организм человека вызовет заболевание.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев «Если эта доза недостаточна, то заболевания не будет, хотя вирус попадает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том же самом говорил ранее в интервью корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач, к. м. н. Муслим Муслимов, который отвечает за организацию приёма первичных инфекционных пациентов в новой подмосковной больнице в Голохвастово: «Когда врач контактирует с большой массой заражённых коронавирусом пациентов, его организм не справляется с таким количеством вирусов в воздухе. И врачи погибают».

Напомним, по состоянию на 16 мая в 85 регионах России зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 63 166 человек.