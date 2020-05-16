Тверь, 16 мая, 2020, 12:16 — ИА Регнум. 475 человек, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, выздоровели в Тверской области, сообщили в пресс-службе облправительства 16 мая. За последние сутки выздоровевшими признаны 28 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу на 16 мая

Всего на территории Тверской области подтверждено 1059 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 53 положительных теста. 547 человек остаются изолированными под наблюдением медиков. 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В регионе на заражение коронавирусом обследованы 44 тыс. 237 человек, 1 тыс. 501 — за последние сутки.