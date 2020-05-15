Гатчина, Ленинградская область, 15 мая, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области вновь потери среди медицинского персонала. В Гатчинской клинической межрайонной больнице умерла фельдшер-лаборант, которая проработала в клинике почти 35 лет. Об этом 15 мая говорится в сообщении на официальной странице больницы в одной из социальных сетей.

Фото: ГБУЗ «Гатчинская КМБ» Фельдшер-лаборант Валентина Бадык.

72-летняя Валентина Бадык окончила Каменец-Подольское медицинское училище по специальности «фельдшер-лаборант» в 1970 году, а уже в 1985 году пришла в Гатчинскую больницу, где работала до последних дней.

«За время работы Валентина Бадык освоила все методики лабораторной диагностики на разных анализаторах, проявила себя трудолюбивым, ответственным и дисциплинированным специалистом, в 2001 году получив высшую категорию и подтверждая ее в последующие годы», — говорится в сообщении.

Вежливая и отзывчивая, она пользовалась заслуженным уважением пациентов и коллег.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленинградской области, причины смерти медика пока не установлены. Положительных результатов на коронавирусную инфекцию у нее не было.

«Если у нее подтвердится, то она войдет в нашу печальную статистику позже. Пока по ней официального заключения нет, предварительная причина смерти — не коронавирус», — пояснили агентству в комздраве.

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Отметим, на сегодняшний день в Ленинградской области известно о семи летальных исходов среди больных COVID-19. Из них две медицинские сестры из Гатчинской КМБ и Волосовской больницы и ленинградцы преклонного возраста, имевшие сопутствующие заболевания.

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