Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 17:06 — ИА Регнум. До 19 мая Петербург примет пять вывозных рейсов с соотечественниками. Об этом сообщает официальный канал сервиса Госуслуг.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж

Так, 16 мая запланирован рейс с Кипра CYP412 по маршруту Ларнака — Санкт-Петербург. В «Пулково», судя по онлайн-табло, его ждут в 14:40.

Через четыре геоточки направится 17 мая рейс «Аэрофлота» AFL2185. Борт вылетит из австрийской столицы Вены, подберет пассажиров в венгерском Будапеште, после чего приземлится в Петербурге в 18:45. Высадив жителей северной столицы и Ленинградской области, самолет направится в Москву.

Столь же сложный маршрут ждет и рейс «Аэрофлота» AFL2061, который вылетит из болгарской Софии 18 мая, сделает остановку в столице Румынии Бухаресте, после чего доставит пассажиров в Петербург, а затем в Москву.

19 мая в «Пулково» ждут сразу два рейса: UZB3633 прилетит из Ташкента (Узбекистан), а AFL2463 — из Парижа (Франция). Последний также направится и в Москву.