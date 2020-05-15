Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Вывозной рейс с соотечественниками из турецкой Антальи ожидают в Петербурге вечером 15 мая. По данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», борт пока ждут по расписанию в 18:35 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Рейс «Аэрофлота» AFL2143 сначала сделает остановку в Петербурге, где выпустит жителей Северной столицы и Ленобласти, а затем продолжит путь в Москву.

Как обычно, пассажиров проверят на признаки болезни еще в салоне, возьмут тесты на коронавирус, их багаж продезинфицируют, после чего отправят по домам на автобусах в сопровождении ГИБДД. Они должны будут соблюдать изоляцию в течение двух недель.