Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Житель Петербурга ударил сотрудника метрополитена по лицу в ответ на просьбу надеть маску в транспорте. Об этом случае 15 мая сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Инцидент произошел 14 мая около 08:40 в вестибюле станции метро «Нарвская» на «красной» линии.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

Напомним, с 12 мая в Петербурге запрещено появляться в общественных местах и общественном транспорте, включая такси, без средств защиты. Петербургский метрополитен потребовал от всех пассажиров надевать маски при входе в вестибюль.

В соответствии с этими правилами контролер метро на входе попросил пассажира надеть маску.

«Однако на просьбу мужчина не отреагировал, начал конфликт с работником метро и ударил его кулаком в лицо, а затем скрылся», — сообщили в Главке.

49-летний пострадавший обратился в больницу, в удовлетворительном состоянии его отпустили домой после оказания медицинской помощи, а уже к вечеру он написал заявление в полицию.

В результате агрессивного пассажира задержали в тот же день в 20:45 на площади Стачек. Им оказался неработающий 34-летний Марат М., ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).