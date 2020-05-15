Чебоксары, 15 мая, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Чувашии тесты на коронавирус показали положительный результат ещё у 83 жителей. Это рекордный ежедневный прирост выявленных случаев с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 15 мая (10:35 мск), в Чувашии официально выявлено 1522 заражённых, в том числе за последние сутки — 83. Число скончавшихся от COVID-19 не изменилось: умерли восемь пациентов, все — пожилые люди с сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.

В то же время за последние сутки выздоровление от COVID-19 зарегистрировано у 61 пациента, всего выздоровели 405 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. По его словам, Чувашия «пока подошла только к первому».

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