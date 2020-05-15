Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге без четырех тысяч медицинских масок остался неработающий мужчина. Его ограбил контролер-кассир. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

Ограбление 25-летнего мужчины произошло еще 14 апреля. Вечером того дня у дома 48 по 3-й линии В.О. к мужчине подошел неизвестный и отобрал у него четыре тысячи медицинских масок. В результате потерпевшему был нанесен ущерб в размере 156 тысяч рублей.

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Задержать злоумышленника удалось на следующий день. Им оказался 25-летний контролер-кассир. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

«24 апреля из указанного уголовного дела выделено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). 13 мая в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в организации преступления по части 2 статьи 161 УК РФ был задержан 23-летний гражданин», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.

Отметим, ранее сообщалось, что на мужчину напали три человека. До этого пострадавший разместил в интернете объявление о продаже масок.

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