Рим, 15 мая, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Итальянская компания Maserati обнародовала тизер своего нового суперкара MC20. Изображение разместила пресс-служба марки.

Пресс-служба Maserati Тизер нового суперкара Maserati MC20

Премьера новинки должна была состояться в начале 2020 года, однако руководство компании отложило дебют автомобиля до сентября текущего года из-за пандемии нового коронавируса.

В компании подчёркивают, что новый суперкар посвящён британскому гонщику сэру Стирлингу Моссу, который скончался 12 апреля 2020 года в возрасте 90 лет.

Автомобиль выполнен в стиле модели Maserati Eldorado, который пилотировал Мосс во время своих первых гонок в 1958 году. Мосс участвовал в соревнованиях и на других болидах бренда — Tipo 60 Birdcage, Tipo 61 и 300 S.

Напомним, автопроизводитель Maserati начал испытания рестайлинговой версии кроссовера Levante на дорогах общего пользования.

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