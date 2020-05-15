Чебоксары, 15 мая, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В столице Чувашии Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования перепрофилировали под стационар для приёма пациентов с коронавирусом. Приём пациентов для оказания травматолого-ортопедической помощи приостановлен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru В центре травматологии

В центре травматологии подготовили 90 коек инфекционного профиля, в том числе 17 реанимационных. Все они обеспечены кислородом. В федеральный медицинский центр будут госпитализировать пациентов с COVID-19 или подозрением на него полностью.

С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы.

Cap.ru Центр травматологии

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев, министр здравоохранения Владимир Степанов и главврач центра травматологии Николай Николаев

С учётом ситуации плановая госпитализация пациентов для оказания высокотехнологичной помощи травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля прекращена. Пациентов перенаправляют в соседние регионы, либо в местные лечебные учреждения.

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Напомним, в Чувашии для лечения больных COVID-19 создано 1 135 коек, из них 829 заняты. Таким образом, в республике занято 73% коечного фонда, перепрофилированного для пациентов с коронавирусом.

Cap.ru В центре травматологии

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено 1439 заражённых коронавирусом. Почти треть пациентов — жители Чебоксар, на втором месте по числу выявленных случаев заражения — Ядринский район. Последние дни ежедневно выявляются не менее 50 случаев коронавируса ежедневно.