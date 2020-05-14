Екатеринбург, 14 мая, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил ограничения по коронавирусу. Документ размещён на правовом портале региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Коронавирус. Екатеринбург

Жителям разрешается заниматься на открытом воздухе спортом и физкультурой (вдвоём и при «соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров»).

Также теперь можно гулять вдвоём «при условии соблюдения социального дистанцирования». Однако посещать места массового пребывания людей, включая детские площадки, до сих пор нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области поэтапно снимают ограничения по коронавирусу.