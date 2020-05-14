Москва, 14 мая, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Трактовка российской помощи как пропагандистской операции является элементом информационной войны против России. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление генсека НАТОЙенса Столтенберга, обвинившего Россию в том, что она «превратила помощь Италии в пропагандистскую операцию».

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

Напомним, что при этом Столтенберг заявил также, что он «мобилизовал НАТО, и союзники сделали много для того, чтобы помочь друг другу в борьбе с вирусом».

«Это очень похоже на фальсификацию истории Второй мировой войны, где нашу страну представляют оккупантом и агрессором. Однако, чтобы опровергнуть эту ложь, достаточно посмотреть кадры документальных хроник, которые запечатлели восторженный прием советских войск жителями европейских стран, освобожденных от фашизма.

То же самое и в отношении российской помощи Италии, якобы «пропагандистский» характер которой опровергают десятки тысячи благодарных отзывов простых итальянцев.

Россия оказалась практически единственной страной, протянувшей руку помощи Италии в трудное для нее время. «Переписать» историю недавних событий в нужном для себя русле у генсека НАТО не получится», — констатировала Панина.