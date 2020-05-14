Тверь, 14 мая, 2020, 22:50 — ИА Регнум. В Тверской области не намерены штрафовать жителей за отсутствие масок и респираторов, при этом в регионе продолжат раздавать бесплатно средства защиты. Об этом сообщил 14 мая губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Я сторонник мер профилактики, а не штрафов. Сейчас и так всем непросто. Сегодня важно работать на консолидацию, поддерживать друга, важно вместе пройти этот период», — сказал Игорь Руденя.

Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах действуют в регионе с 12 мая. Жителям региона рекомендовано носить маски, респираторы при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей.

На данный момент более 86% аптек региона снабжены как одноразовыми, так и многоразовыми масками. Если в продаже средства индивидуальной защиты отсутствуют, руководитель аптеки сразу получает консультацию и контактные телефоны поставщиков — сформирован список тверских производителей, которые могут поставлять маски. В аптеки, где выявляется дефицит масок, обязательно выходят с повторной проверкой, чтобы убедиться, что проблему удалось решить.

Отметим, что, по данным Минпромторга РФ, Тверская область вошла в число регионов — лидеров по пошиву защитных масок. 37 предприятий лёгкой промышленности Тверской области перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты. В сутки они изготавливают 135 тысяч многоразовых защитных масок. Как отмечает губернатор, сегодня у аптек Тверской области нет объективных причин для отсутствия масок в продаже.

Также в регионе по инициативе губернатора проходит акция по бесплатной раздаче миллиона защитных масок, на данный момент волонтёры уже раздали более 500 тыс. масок.

«Поступило предложение от общественных организаций сделать специальные наборы для многодетный семей и других граждан, которым особенно важно соблюдать меры профилактики. На втором этапе маски планируем раздавать целевым образом вместе с перчатками и средствами для обработки рук», — рассказал Игорь Руденя.

Всего на маски, которые раздают волонтёры, региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области.