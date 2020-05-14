Москва, 14 мая, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Обязанности носить перчатки и маски на улицах Москвы нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM В масках и перчатках

Так, Собянин отметил, что обязанность носить перчатки и маски не распространяется на перемещения по улице.

«На этой стадии обязательных предписаний нет. С другой стороны, если вы едете на работу, находитесь в метро в маске и перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — заявил Собянин.