Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 21:28 — ИА Регнум. В Мариинской больнице Санкт-Петербурга спустя неделю после госпитализации скончался скульптор, художник, автор скульптуры «Петербургский ангел» Роман Шустров. Об этом 14 мая сообщили близкие художника на его личной странице в одной из социальных сетей.

Фото: личная страница facebook.com/ShustrovRoman Скульптор Роман Шустров

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роман Шустров был госпитализирован в Мариинскую больницу 5 мая. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, но близкие до последнего не теряли надежды на улучшение его состояния.

«Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы…» — написал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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