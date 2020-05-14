В Москве отменили штрафы водителям за ошибки в цифровом пропуске
Москва, 14 мая, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Штрафы за ошибки в госномере автомобиля при его привязке к цифровому пропуску решено отменить. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву
В департаменте пояснили, что решение принято из-за малозначительности проступка.
Отмечается, что цели сбора штрафов у московских властей нет, при этом сейчас число автомашин без спецпропусков составляет не более 3%. Тем не менее автомобилистов просят проверять перед поездкой привязку госномера к пропуску.