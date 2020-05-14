Москва, 14 мая, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Москве прорабатывается возможность появления двух новых железнодорожных вокзалов. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Железнодорожный вокзал

О перспективе строительства двух новых ж/д вокзалов рассказал заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов во время лекции для студентов МГСУ. Согласно информации, они должны появиться на востоке и юге города. При этом Южный вокзал может быть создан на базе действующего Павелецкого вокзала.

«Сюда можно перевести все дальние железнодорожные маршруты южного направления, к тому же есть техническая возможность и площади для этого», — сказал Власов.

Площадка под Восточный вокзал пока не выбрана. Один из вариантов — район Андроновки. Вокзал в основном рассчитан на транзитные поезда.

Также в планах — строительство новых терминалов для поездов высокоскоростных магистралей (ВСМ) на Ленинградском и Курском вокзалах.