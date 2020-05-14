Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Петербург может лишиться более 60 коммерческих маршрутов, несмотря на перенос масштабной транспортной реформы на более поздний срок. Власти решили перенести реформу ввиду ее непроработанности, а также с целью сэкономить порядка 10 млрд рублей, понадобившихся из-за пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси в Петербурге

Изначально предполагалось, что уже летом 2020 года все маршрутки пропадут с петербургских улиц, а их частично заменят вместительные автобусы. Как сообщили в городском комитете по транспорту, несмотря на отмену реформы в этом году, 34 коммерческих маршрута все же будут отменены — их признали неэффективными и полностью дублирующими социальный транспорт. О каких конкретно направлениях речь, пока неизвестно.

Еще 29 маршрутов перевозчики могут снять с рейсов сами, если сообщат об этом в Смольный.

«Вопрос реализации новой модели транспортного обслуживания, которая должна была заработать с 16 июля 2020 года, будет решен после стабилизации обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Организацию автобусных перевозок после 16 июля мы обсуждаем с профессиональным сообществом — руководителями транспортных компаний, обслуживающими городские маршруты в настоящее время», — цитирует чиновников комитета издание «Петербургский дневник».

Сегодня в Петербурге официально функционируют 265 коммерческих маршрутов, при этом более 200 из них уже отменили на время режима изоляции из-за коронавируса.