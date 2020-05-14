Вашингтон, 14 мая, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Заявки на получение пособия по безработице в США за неделю подали 2,981 млн человек, сообщили 14 мая в американском минтруде.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Если сравнивать с предыдущей неделей, количество заявок за неделю снизилось на 195 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад.