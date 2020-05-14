Москва, 14 мая, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Число тестирований на коронавирус при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) планируется довести в Москве до 100 тысяч в сутки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тысяч исследований в сутки», — сказал Собянин.

При этом со временем это количество планируется увеличить до 200 тысяч тестов в сутки. Технические возможности для этого у столицы есть, отметил мэр Москвы.