Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен объявил о четком соблюдении постановления правительства города, всех пассажиров обязали надевать маски при входе в вестибюль. Об этом 14 мая ИА REGNUM рассказали в пресс-службе метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир заходит в метро в первый день масочного режима в Петербурге

«Метрополитен исполняет постановление губернатора. Пассажиры без маски не обслуживаются», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, по решению Смольного с 12 мая все жители и гости Санкт-Петербурга обязаны, выходя на улицу и посещая общественные места, надевать маски и перчатки. Таким образом городские власти планируют остановить распространение коронавирусной инфекции среди горожан.

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В метрополитене также отметили, что в вестибюлях станций установлены вендинговые аппараты, в которых можно приобрести маски и перчатки. Всего их установлено 60 штук. Кроме того, в городской подземке уточнили, что главное, чтобы при посещении метро пассажиры были в маске.