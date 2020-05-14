Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом глава региона заявил 14 мая на заседании рабочей группы Госсовета России в формате видеоконференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в автоматах в метро

При этом губернатор Северной столицы подчеркнул, что власти города провели работу по подготовке к введению такого режима.

«Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной», — сказал Александр Беглов.

Напомним, электронный пропускной режим был введен в Москве, Татарии и ряде других регионов.

В Санкт-Петербурге же все ограничения продлены по 31 мая, а с 12 мая дополнительно введено обязательное ношение в общественных местах и общественном транспорте защитных масок и перчаток.

«Их можно купить как в торговых точках, так и в отдельных вендинговых аппаратах, которые установлены в вестибюлях станций метро», — добавил губернатор.

Для возмещения расходов на приобретение средств индивидуальной защиты пенсионерам, многодетным семьям и ряду других льготных категорий граждан будет выплачено по 800 рублей на человека.