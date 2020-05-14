Москва, 14 мая, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Научный центр «Вектор» должен обеспечить интеллектуальные права на вакцину против коронавируса, заявил президент России Владимир Путин 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий.

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«Очень рассчитываю на то, что ваша работа будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, — сказал глава государства, обращаясь к директору центра Ринату Максютову. — Интеллектуальная собственность, подумайте об этом, должна быть, безусловно, обеспечена».

Напомним, 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что исследование вакцины на добровольцах завершится в июне, а регистрация ожидается в сентябре.