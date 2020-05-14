Пушкин, Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В новом многофункциональном медицинском центре Западного военного округа в городе Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) завершили установку медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, УЗИ, аппаратов для рентгена и компьютерной томографии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в пресс-службе ЗВО.

Иван Петров ИА REGNUM Медцентр ЗВО в Пушкине (фото 22.04.20)

Медцентр на базе 442-го военного госпиталя займет 6 тыс. кв. метров и рассчитан на 60 коек. В ближайшие дни он откроется как инфекционный стационар, но будет готов перестроиться и принять любых больных в кратчайшие сроки.

Как отмечают в ЗВО, пуско-наладочные работы новой медаппаратуры уже подтвердили ее готовность к эксплуатации.

«В палаты завезена и собрана мебель, установлены бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха, проведены консоли для подключения необходимого оборудования», — отметили военные. Сейчас завершается благоустройство прилегающей к госпиталю территории.

Работы ведутся в круглосуточном графике в три смены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.