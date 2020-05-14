Красноярск, 14 мая, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Под посёлком Чунояр в Красноярском крае выпал снег. Об этом 14 мая сообщается на странице паблика «ЧП Канск» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы паблика «ЧП Канск», Vk.com Заснеженная трасса в Красноярском крае

»Вот вам и середина мая, идёт снег под Чунояром», — так подписано видео с заснеженной трассой, размещённое на странице паблика.

В ГИБДД по Красноярскому краю сообщили, что сейчас на трассе снег уже растаял, он шёл рано утром. Однако здесь сейчас идёт дождь, передаёт телеканал «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Красноярском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 1132 га.

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