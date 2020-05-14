Красноярск, , 08:05 — REGNUM По состоянию на утро 14 мая в Красноярском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 1132 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в девяти районах: Балахтинском, Богучанском, Дзержинском, Емельяновском, Кежемском, Курагинском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Тасеевском районах.

В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает. Пять пожаров на площади 602 га локализованы.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 11 лесных пожаров в семи районах на площади 584 га. В тушении принимали участие 427 человек, 51 единица техники.

Предварительная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 мая в Красноярском крае действовало 11 лесных пожаров на площади 426 га.

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