Чебоксары, 14 мая, 2020, 07:53 — ИА Регнум. В Чувашии более 5000 сотрудников медорганизаций получат доплаты за работу с больными COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов на селекторном совещании с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, где обсуждались выплаты медицинским работникам.

Cap.ru Министр здравоохранения Владимир Степанов

В Чувашии в качестве стимулирующих выплат медработникам, которые оказывают помощь больным COVID-19 и лицам из групп риска, выделено 237,6 млн рублей. В структуре средств федеральные поступления составляют 209,6 млн рублей, из них 82,6 млн рублей дополнительно выделено 11 мая. Остальные 28 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете.

По данным минздрава, 32 медицинские организации за работу с пациентами с коронавирусом и лицами из группы риска начислили выплаты за январь-апрель на общую сумму 26,7 млн рублей, выплаты получат 3 462 работника.

В десять медицинских организаций, где 870 сотрудников непосредственно работают с больными COVID-19, предварительно начислено 18,2 млн рублей за апрель. По данным на 12 мая, произведены выплаты 589 сотрудникам на сумму 6,7 млн рублей.

Региональные доплаты перечисляются в 29 медицинских организаций для поддержки персонала, который не подпадает под федеральное вознаграждение, но также участвует в борьбе с коронавирусом. Их получат 820 человек, которые работают в обсерваторе, диагностических, лабораторных и паталогоанатомических службах, на станциях скорой медицинской помощи (водители, санитары). За работу в январе-апреле перечислено 3,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 334 человека, умерли восемь. В Чувашии организовано 1 135 коек для лечения больных COVID-19, из них 829 заняты.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. Чувашия «пока подошла только к первому».

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